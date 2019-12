Ritorna “La strada dei sapori” dopo il successo della prima edizione

LATIANO - Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Latiano “La strada dei sapori” seconda edizione, domenica 15 dicembre a partire dalle 9:00 in via Francavilla a Latiano.

Per tutta la giornata, fino a sera, si terranno laboratori artigianali con aziende del territorio e si potranno degustare dolci tradizionali natalizi per deliziare grandi e piccini; e poi ancora stand eno – gastronomici, food and beverage.

Ampio spazio dedicato anche allo sport con il torneo di mini basket; mentre l’animazione sarà a cura di spettacolari artisti di strada.

Un invito particolare è da fare a tutti i bimbi perché, per la prima volta, arriverà a Latiano, la casa di Babbo Natale.

L’evento vede il patrocinio della Città di Latiano e di San Michele Salentino ed è organizzato dall’associazione “I soliti Ignoti”, in collaborazione con la cooperativa TL service, ASD Basket 2005 Latiano e le aziende di Via Francavilla: Punto Simply di Lorenzo Resta, La Bottega della Carne di Piero Mustich, La Pescheria Stella Marina di Aldo Urso, Max Casalinghi e Caffetteria Bar De Girolamo.

La strada dei Sapori, seconda edizione, è un appuntamento da non perdere, da vivere insieme in un’atmosfera di festa e condivisione.