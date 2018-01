Roberta Cuttica ospite di Librinfaccia con "Le emozioni non possono essere salvate"

OSTUNI - Un libro per tutti. Appuntamento a venerdì 2 febbraio alle ore 19,00 presso l'Hotel Ostuni Palace. Dialoga con l'autrice Maricetta Pomes. Una serata da non perdere. L’organizzazione assicura la diretta social - #Librinfaccia #OstuniPalace #linfa18 #Cuttica #Laltralineadellavita #Ostuni

“Le emozioni non possono essere “salvate”. Non puoi creare un file da riaprire ogni volta che ne hai voglia, loro sono di passaggio, scorrono, non si fermano, ti attraversano il cuore e l’anima, ti pervadono, ti annientano, ti disarmano poi d’un tratto se ne vanno in silenzio lasciando solo un po’ di profumo nella memoria...ed io quel profumo lo conserverò a lungo..."

Leon ha sedici anni, una bella famiglia e tutta la vita davanti, ma sta per perdere la persona cui tiene di più al mondo, Sylvia, la sua migliore amica, minata da una grave malattia. Prima di andarsene, la ragazza gli regalerà un diario fitto di parole preziose, che lo guideranno in un viaggio disseminato di incontri sospesi fra realtà e magia. Comincia così per Leon un’avventura senza respiro, dove un ruolo sorprendente e fondamentale sarà giocato dal diario ricevuto in dono. Un viaggio rocambolesco, in cui il ragazzo si imbatterà in una selva di personaggi indimenticabili e dovrà decidere ad ogni passo se seguire la strada principale, la più battuta, oppure un altro percorso, costellato di ispirazioni ineffabili e decisioni temerarie in grado di cambiare la sua vita per sempre.

"L'altra linea della vita" di Roberta Cuttica, edito da Mondadori, è un avvincente romanzo di formazione in cui due storie parallele s’intrecciano trasformando l’avventura di Leon in un viaggio di autoconoscenza e crescita interiore. Un viaggio che è quello di tutti noi.

Librinfaccia. Un evidente gioco di parole che prende spunto dalla traduzione letterale del più famoso social network del mondo per ridare vita e diffusione al libro. E soprattutto il suo nome allude dichiaratamente al metterci la faccia, metterci mpegno, e passione. Librinfaccia da oltre quattro anni seleziona e presenta libri che si articolano attorno alla cucina, ai giovani, alla politica, ai vizi e alle virtù del Paese.