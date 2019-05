Torna la festa del carciofo a San Pietro: stand gastronomici e musica per la decima edizione

SAN PIETRO VERNOTICO – Torna anche quest’anno la festa del carciofo a San Pietro Vernotico, evento giunto oramai alla decima edizione. La sagra è inserita all’interno dei festeggiamenti in onore di San Domenico Savio di cui l’oratorio della parrocchia di San Giovanni Bosco porta il nome e si svolgerà sabato 4 maggio, all’interno del cortile della parrocchia in via Pietro Nenni a partire dalle 20 ma già alle 18, assicurano gli organizzatori, sarà tutto pronto e in attesa degli avventori. L’organizzazione è a cura del comitato feste di San Giovanni Bosco, un gruppo che ogni anno si occupa di reperire, lavorare, trasformare e cucinare i carciofi che vengono donati dalle aziende locali. La festa del carciofo è nata come evento identitario del territorio e della sua produzione agricolo-alimentare e solo l’impegno del gruppo che ha portato avanti la festa in tutte le edizioni, ha permesso la sopravvivenza dell’evento autofinanziato. Per diverse edizioni la festa ha fatto da cornice alla tradizionale Asta della Bandiera che si svolge la domenica successiva alla Pasqua, rimasta poi ferma per qualche anno per cui la festa si è trasferita nei locali della parrocchia dove le volontarie lavorano i carciofi da preparare in svariati modi. Il ricavato, al netto delle spese, sarà utilizzato per le necessità della parrocchia. In caso di maltempo la festa sarà spostata a domenica 5 maggio. Nel corso della serata si esibirà il gruppo musicale dei “Super Galattici”.