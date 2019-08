La Sagra Ti li Puvirieddi, nona edizione

MESAGNE - La cerimonia di apertura per questa nona edizione della Sagra ti li Puvirieddi inizia con il grande spettacolo del Gruppo Sbandieratori Rione Castello - Lu Pizzuttinu di Carovigno presso gli spazi del Salento Fun Park in via Udine a Mesagne.

Attesissimo il Grande Palo della cuccagna a squadre (iscrizione squadre aperte , una sfida d'altri tempi dove la goliardia e la forza si uniscono per scalare il palo della cuccagna alto verso il cielo da dove ogni anno piovono ricchi premi come da tradizione, per non farsi mancare nulla a presentare la serata e cronaca della cuccagna Mandrake e Socio e Andrea Bari. . Solo per una notte inoltre, apre il grande ristorante paesano , Cucina & Tradizione, le competitive nonne di quartiere delizieranno con i loro piatti della cucina local food: ‘marangiani chini, riso patate e cozze, favi e cicori, pizzette e mortadella, muluni all’acqua’ e tutto il ricco menù.

Sul palco live Rita Perago e a chiudere la festa la musica italiana di Ennio Ciotta

Salento Fun Park Via Udine Mesagne

Info tavoli e prenotazioni 3774418364

info iscrizioni cuccagna a squadre 3774418364