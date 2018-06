“Salento Fun Birthday#9 – Outdoor Festival” per il compleanno del Salento Fun Park

MESAGNE - Nove anni di attività da festeggiare con quelle che sono le migliori offerte del circolo: musica, sport, arti e aggregazione giovanile. Il Salento Fun Park, solida realtà di Mesagne, nata nel 2009 dalla passione per le arti urbane di un gruppo di giovani ricchi di idee innovative - spegne le sue nove candeline con un festival “Salento Fun Birthday#09 – Outdoor Festival”, in programma sabato 30 giugno dalle ore 16 nella sede del circolo, in via Udine, a Mesagne.

Nello spazio ormai diventato punto di riferimento per giovani e non solo, andrà in scena una serata interamente dedicata alla street action, allo street sport, all’arte e naturalmente alla musica con il live di Lazza e Dj Slait in occasione del suo tour estivo “Zzala”. Il rapper milanese, che nel suo bagaglio di esperienze colleziona anche un featuring con Emis Killa e un singolo, DDA, pubblicato per la label 333 Mob (gestita da Dj Slait e Low Kidd), porterà sul palco del Salento Fun Park tutta la sua tecnica nel freestyle. Un flow energico e agile che lo ha portato anche ad aprire la recente doppia data di Salmo al Fabrique di Milano. Lazza sarà accompagnato da Low Kidd, affermato producer, gestore della Machete Crew. Ma non solo il meglio del rap italiano. La festa per i nove anni di Salento Fun Park vedrà protagonisti durante l’intera giornata molti ospiti e vari stage con diverse attività, come: uno, tornei di direttamente da Napoli; un Art Garden con uno spettacolo di wall painting che vedrà come ospiti diverse crew e street artist come la Crew il raduno cafe-race e lo scramble motor shop e l’esibizione live di artisti locali con il dj set di Nuck e il live della Bulletproof Squad e Zanzi. Il tutto in una serata che convoglia nove anni di attività volte alla valorizzazione dei prodotti artistici e dei talenti locali, promuovendo numerose professionalità artistiche e fungendo da validissimo trampolino di lancio per artisti e creativi del territorio. L’intero evento sarà diffuso in diretta streaming radio grazie alla partecipazione del canale radio BlackadaProgram.