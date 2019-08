Salento Gram: moda, arte e cultura a San Donaci

SAN DONACI - La bellezza protagonista di un evento organizzato dal DUC Terre del Negroamaro a San Donaci. Domenica 1 settembre appuntamento con Salento Gram: moda, arte e cultura. Start ore 21.

Tutto pronto per l’evento che celebra la fine dell’estate “Salento Gram: moda, arte e cultura”. La bellezza nelle sue varie declinazioni sarà di scena domenica 1 settembre, a partire dalle ore 21:00, in Piazza Aldo Moro a San Donaci, iniziativa organizzata dal Distretto Urbano del Commercio “Terre del Negroamaro” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Regione Puglia.

Un’occasione per mettere in vetrina le eccellenze del territorio, dai coiffeurs agli stilisti, dai video maker ai maestri degli scatti fotografici. Professionisti che si sono distinti nel campo della moda, dell’arte e più in generale della cultura. Nel corso della serata sarà possibile apprezzare modelle interamente vestite di fiori, vere opere d’arte realizzate dai fioristi locali che aderiscono all’iniziativa. Ma anche lavori di body painting e tattoo, tutto a suon di musica tra esibizioni di pizzica, hip hop e charleston. Ci sarà spazio per le sfilate di abiti adatti ad ogni occasione, fra proposte casual e da cerimonia.

Tre delle modelle che sfileranno sul palco interpreteranno gli elementi naturali distintivi del Salento: il sole, il mare ed il vento, mentre le modelle che si metteranno a disposizione per la tecnica del body painting riporteranno sul corpo le opere realizzate su tela da apprezzate pittrici locali.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Benita Zanzico, le coreografie a Stefano Alberani, la voce narrante sarà quella di Marica Balestra.

Presenterà la serata Ivan Bonetti.