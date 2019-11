“San Martino,castagne, corn….uli e vino” commedia benefica a sostegno dell’autismo

BRINDISI - Domenica 24 novembre presso il Teatrino della Parrocchia Sacro Cuore di Brindisi (Salesiani) la Compagnia Teatrale Brundisium metterà in scena una brillante commedia in due atti scritta da Maria Luisa Luisi Carmone dal titolo “San Martino,castagne, corn….uli e vino, presenterà la serata Maria Di Filippo , sipario alle ore 18.

La Compagnia al fianco dell’Associazione di promozione sociale “Coloriamo Il Mondo” pone l’attenzione sul concetto che tutti, possiamo con un piccolo gesto contribuire a migliorare la vita di qualcun altro, e grazie a questa serata all’insegna di sorrisi e risate, la compagnia devolverà il contributo di partecipazione alla serata all’Associazione Coloriamo Il Mondo.

Insieme per promuovere sensibilizzazione, solidarietà e vicinanza alle famiglie che vivono l’autismo affinché la conoscenza inizi ad essere aiuto concreto per tanti bambini e ragazzi affetti da quella che non è una malattia ma un modo diverso di guardare il mondo, una parola di cui non aver paura ma da conoscere.

Coloriamo Il Mondo nasce dalla volontà e dall’impegno di molte famiglie di promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche dell’autismo e dei disturbi correlati e generalizzati dello sviluppo e dall’entusiasmo nel rendersi protagonisti e non spettatori della vita dei propri figli. Obiettivo principale dell’Associazione è realizzare percorsi e progetti di inclusione per bambini e ragazzi con autismo del territorio Brindisino e della sua provincia