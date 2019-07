“Scopri la città con mamma e papà”: itinerari a misura di bambini nel centro storico di Ostuni

OSTUNI - Tutti i giovedì d'estate Ostuni si racconta ai piccoli ed alle loro famiglie con gli itinerari giocosi di "Scopri la città con mamma e papà", ideati e condotti dall'Associazione Culturale Ar.Tur.

L'iniziativa, giunta alla sua nona edizione, conduce alla scoperta della Città Bianca in modo nuovo e divertente coinvolgendo grandi e piccoli con storie, racconti, favole e giochi. Di giovedì in giovedì, attraverso i diversi itinerari proposti, si scoprono aspetti sempre diversi di una città che è delle più belle della Puglia.

La passeggiata di giovedì 1 agosto 2019 accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle "Antiche memorie di fede e tradizione" che si nascondono tra i vicoli; passo dopo passo si narreranno le storie intrise di leggende e realtà storiche, dei monumenti e delle chiese e si conosceranno personaggi importanti o curiosi che hanno vissuto nella "città più bianca del mondo". Tra un vicolo e l'altro ci si soffermerà sugli gradini per ascoltare i "fatti", insoliti e divertenti, che le nonne narravano per intrattenere ed incantare tutti i bambini del vicinato.

L'appuntamento di giovedì 1 agosto è alle ore 18:00 in piazzetta Sant'Oronzo, presso l'obelisco ad Ostuni (Br). Alla fine del percorso i piccoli partecipanti riceveranno un piccolo omaggio dell'associazione; inoltre, grazie alla collaborazione con For Play s.r.l., per tutti ci sarà un buono sconto per il noleggio di una Twizy elettrica, un modo nuovo ed ecosostenibile per conoscere il territorio.

Le visite guidate dureranno circa 2 ore e prevedono un contributo di 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini; è gradita la prenotazione al 347 5247152.

Le visite guidate continueranno ad accompagnare i piccoli turisti nel centro storico della città di Ostuni (Br) tutti i giovedì di agosto con partenza sempre alle ore 18 da Piazza Sant'Oronzo (presso l'obelisco di Sant’Oronzo); il 24 agosto 2019, in occasione delle feste patronali, è prevista la visita al Santuario di Sant'Oronzo, per il quale si partirà alle ore 17, con mezzo proprio, dal parcheggio in via G. Pinto nei pressi della Chiesa del Carmine.