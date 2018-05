Secondo motoraduno “Città di Brindisi” organizzata dal locale motoclub

BRINDISI - Torna anche quest’anno l’appuntamento per gli appassionati delle due ruote. La manifestazione organizzata dal MotoClub Tuturano Brindisi, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presso il Grande Hotel Internazionale. Per l’occasione erano presenti il presidente del MotoClub Tutrano Brindisi, Luigi Caputo, e il presidente regionale Puglia della Federazione Motociclistica Italiana, Cosimo Costabile. “Siamo alla seconda edizione di questa manifestazione che nasce e cresce nel quartiere Tuturano- ha detto il presidente del MotoClub Tuturano Brindisi, Luigi Caputo- la nostra associazione in questi anni ha raccolto oltre cento iscritti, giovani e giovanissimi che amano la moto e praticano motocross con passione. A loro dobbiamo la riuscita di questa iniziativa alla quale hanno lavorato con grande sacrificio e passione”. Il secondo Motoraduno Città di Brindisi avrà luogo sabato 19 maggio, a partire dalle ore 18 nel quartiere Tuturano, zona 167 e vedrà la partecipazione di circa 500 centauri che attraverso un percorso prestabilito attraverseranno la città di Brindisi, dal quartiere Sant’Angelo, al centro storico, per poi passare lungo viale Regina Margherita e risalire sino al Monumento al Marinaio con una breve sosta. Il tour proseguirà sino al centro commerciale Le Colonne dove, per gentile concessione della direzione, si volgerà un rinfresco. Il percorso si concluderà là dove era iniziato, nella zona 167 di Tuturano dove per l’occasione è stata allestita una pista per le gare categoria super campioni di motocross. La competizione, con inizio alle ore 22, coinvolgerà ottanta atleti, i primi di ogni categoria. Si tratta di una gara spettacolare, la prima, in assoluto, in notturna accompagnata da musica e stand dove gustare i prodotti della nostra enogastronomia. L’intera manifestazione si svolgerà in totale sicurezza tanto per gli atleti partecipanti, tanto per chi vorrà semplicemente assistere. Non solo, proprio l’aspetto della sicurezza sarà parte integrante dell’iniziativa. Durante la mattinata di sabato 19 maggio, alle ore 10 si svolgerà a Tuturano un corso di sicurezza stradale “In moto sicuri” con la collaborazione della Federazione Motociclistica Italiana. “La sicurezza è la prima cosa che si insegna a chi pratica questo sport- ha detto il presidente regionale Puglia della Federazione, Cosimo Costabile- chiunque guida una moto deve prima di tutto conoscerla, sentirsi parte integrante di questa. Solo così potrà apprezzarne la bellezza”.