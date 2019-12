Secondo Pinocchio della compagnia Burambò al Posto delle favole

CEGLIE MESSAPICA - Domenica 8 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Ceglie Messapica in scena una delle storie più conosciute e famose, riadattata da Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli: “Secondo Pinocchio”.

Quarto appuntamento del Posto delle Favole, la rassegna di teatro per famiglie promossa da Armamaxa Teatro, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta: domenica 8 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Ceglie Messapica va in scena lo spettacolo di figura (per tutti, dai 4 anni), Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò.

“Questa non è una delle tante versioni della storia di Collodi – dichiara in una nota Daria Paoletta, autrice del testo ed interprete insieme a Raffaele Scarimboli – SECONDO PINOCCHIO è l’occasione di un incontro faccia a faccia con il burattino che racconta se stesso. Da una parte un Pinocchio nudo, quasi primordiale, che affronta in modo inconsapevole eventi decisi e scritti da altri. Dall’altra un Pinocchio che vive un tempo altro, un tempo che precede e supera quello dello spettacolo stesso. In tal modo si è scelto di raccontare le vicende più salienti, tra le innumerevoli del romanzo originale di Collodi, per dare maggiore risalto alle emozioni e ai sentimenti che alimentano questa bella storia che risultano realistici e capaci di commuovere oltre il paradosso e la conseguente ilarità”

Le principali tematiche, che la storia di Pinocchio offre come argomento di riflessione, sono certamente la nascita e la crescita dell’individuo. Pinocchio è sempre l’uno e il suo contrario, così come ognuno di noi è animato da più parti in conflitto tra loro. Il bambino spettatore è dalla parte di Pinocchio quando egli compie le sue malefatte e, al tempo stesso, attende il momento in cui si redime, sperimentando, sulla pelle dell’altro, l’esperienza nella sua interezza.

Uno spettacolo imperdibile, Vincitore dell’Eolo Awards 2012 come migliore spettacolo di teatro di figura e Vincitore Festebà 2012, l’ultimo prima della pausa natalizia: e per salutare i nostri piccoli spettatori, al termine di Secondo Pinocchio, abbiamo previsto un momento per lo scambio dei regali. Il nostro invito, quindi, è quello di portare con sé in teatro un piccolo dono da scambiare con gli altri.

Botteghino: biglietto 6 euro; gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni. Formula Benvenuti nonni: per ogni nipote pagante un bambino non paga.

Apertura porte ore 17.00; Inizio Spettacolo ore 17.30.

Consigliata la prenotazione al +39 389 265 6069.

I biglietti al botteghino dovranno essere ritirati entro le ore 17. In caso contrario, la prenotazione decade.

Per tutte le info: www.paginebiancheteatro.it

IL PROGRAMMA | IL POSTO DELLE FAVOLE | XII EDIZIONE CONTINUA…

Domenica 12 Gennaio 2020 h 17.30

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO (teatro d’attore)

Tib Teatro (Belluno)

Domenica 26 Gennaio 2020 h 17.30

VERDEMENTA (teatro di narrazione e figura)

Compagnia Catalyst (Firenze)

Domenica 9 Febbraio 2020 h 17.30

PULGARCITO (teatro d’attore)

Teatro Paraíso Antzerkia (Bilbao, Spagna)

Domenica 23 Febbraio 2020 h 17.30

I BRUTTI ANATROCCOLI (teatro d’attore e figura)

Compagnia Teatrale Stilema (Ivrea)

Domenica 08 Marzo 2020 h 17.30

UNA STORIA CHE NON STA NÉ IN CIELO NÉ IN TERRA (teatro di narrazione)

Compagnia Burambò (Foggia)