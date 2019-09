Gli Scemifreddi per la seconda edizione di Cellino's got talent

CELLINO SAN MARCO - In occasione dei festeggiamenti dei SS Medici Cosimo e Damiano, la Parrocchia e il comitato feste patronali di Cellino San Marco organizzano sabato 28 settembre in piazza Aldo Moro alle 20,30 la seconda edizione di “Cellino's got talent”, ospiti della serata direttamente da Colorado gli Scemifreddi cabaret con....... gelato e il freestyle di calcio Alessandro Colazzo.