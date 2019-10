Sesto centenario dalla morte del compatrono: festeggiamenti a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - Dal 17 al 20 ottobre avranno luogo a San Vito dei Normanni i festeggiamenti di chiusura delle celebrazioni avviate nel 2018 per il sesto centenario della morte san Vincenzo Ferreri, compatrono della città.

In programma dal 17 al 19 ottobre un Triduo di preparazione che culminerà giorno 20 con la tradizionale Festa del Patrocinio del santo sulla città, che per tradizione secolare ricade nella terza domenica d’ottobre.

Nel corso del Triduo, ogni sera alle ore 18 la s. Messa vespertina, preceduta dalla recita del s. Rosario alle ore 17,30, sarà presieduta da un sacerdote. Giovedì 17 il tema sarà “San Vincenzo uomo attento ai bisogni dei fratelli” e a presiedere sarà don Pietro Demita. Al termine della s. Messa sarà proiettato, poi, un video inerente il pellegrinaggio parrocchiale effettuato lo scorso mese di settembre a Valencia (Spagna), nei luoghi natali del santo.

Venerdì 18 presiederà don Peppino Apruzzi e ci soffermeremo su “San Vincenzo uomo della parola”. Alle 19,30, invece, ci sarà la veglia missionaria vicariale.

Sabato 19 avremo con noi don Franco Pellegrino che predicherà su “San Vincenzo uomo amante della Chiesa”. La sera, poi, a partire dalle ore 20,30, in Piazza Louviers ci sarà una serata di musica e gastronomia con l’animazione della “Luci dell’est – Lucio Battisti Rock Tribute Band”. Tra stand gastronomici, musica e l’atmosfera creata dalla “Nuova Elettro Luminarie Fabrizio” di San Donaci, vivremo così’ anche un momento di “festa esterna” insieme.

Domenica 20 sarà la giornata clou dei festeggiamenti. Le ss. Messe del mattino saranno alle ore 8,00 e alle ore 10, 30. Quella vespertina, invece, sarà - come di consueto - alle ore 18,00 e sarà presieduta dal Vicario Generale Mons. Fabio Ciollaro, che terrà l’omelia sul tema “I Santi e la generatività cristiana”.

Farà seguito, alle ore 19 circa, la solenne processione con il simulacro di s. Vincenzo, cui prenderanno parte anche tutte le confraternite e le autorità civili e militari della città. Partendo dalla chiesa parrocchiale ed effettuerà il seguente itinerario:

via San Domenico, largo S. Antonio, via San Donato, via Garibaldi, piazza Giovanni Paolo II, via Caracciolo, via Annunziata.

Presterà servizio il complesso bandistico sanvitese “Amici di Leonardo Leo”.

I festeggiamenti sono curati dalla Confraternita del Ss. Rosario in collaborazione con un comitato pro tempore presieduto da Giuseppe Cavaliere, con la supervisione della Parrocchia San Domenico, retta da don Piero Calamo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni, guidata dal sindaco Domenico Conte.

Il tutto è stato possibile grazie al sostegno concreto di cittadini e commercianti che hanno generosamente contribuito e che ringraziamo infinitamente!

Da qualche giorno è in distribuzione gratuita un giornalino sulla festa che ripercorre anche le tappe principali di questo particolare anno di celebrazioni che abbiamo vissuto.