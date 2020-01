“Sfumature di donne di scienza” spettacolo teatrale

FASANO - Un viaggio nel tempo, dal tono leggero e divertente, in compagnia di venti scienziate che hanno rivoluzionato il mondo della matematica, della fisica, dell’astronomia, della chimica, della filosofia, dell’informatica. È Sfumature di donne di scienza, lo spettacolo di e con Sara d’Amario che andrà in scena mercoledì 22 gennaio ai Cantieri Teatrali Koreja per la stagione di prosa del Comune di Lecce in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese (ore 21) e venerdì 24 gennaio al teatro Kennedy per la stagione teatrale del Comune di Fasano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Dall’attrice e inventrice Hedy Lamarr, passando attraverso Ipazia, Sophie Germain, il periodo delle “streghe” e quello delle prime donne laureate o insegnanti, dal fascino dell’atomo, alle implicazioni etiche delle “forbici” del DNA… per arrivare ai Nobel2018. Le scienziate, le loro famiglie, i loro studi, la loro curiosità, la loro tenacia: tante vite, tante storie, tante scoperte.

Lecce

Fasano

