Shopping d’autunno a San Pietro con tante iniziative

SAN PIETRO VERNOTICO - Un lungo weekend di acquisti con l’iniziativa dell’associazione dei commercianti e degli artigiani di San Pietro con lo Shopping Days, lo Sbaracco e l’estrazione di premi del passato contest Acquisti Green. Il 26-27 e 28 ottobre gli esercizi commerciali resteranno aperti per un fine settimana dedicato agli acquisti. L’iniziativa si arricchisce di un ulteriore evento

Domenica 27 a partire dalle 16,30 in contemporanea con altre piazze in tutta Italia CSAIn organizza un pomeriggio dedicato allo sport sociale e a tutte le attività legate a esso.

Lungo tutta la via Brindisi, le associazioni sportive, le scuole di ballo, i centri fitness e del benessere fisico allieteranno la passeggiata domenicale.

A.Art.Com. nello spirito Green della propria iniziativa, accoglie l’invito e partecipa alla manifestazione 100 piazze CSAIn e sport sociale e informa che l’estrazione del

biglietto vincente per la bicicletta green avverrà nel pomeriggio in quanto la chiusura al traffico renderà più fruibile alle persone l’accesso e la partecipazione