Simultanea di scacchi in piazza Commestibili a Mesagne

MESAGNE - Domenica 25 agosto - con inizio alle ore 21, in piazza Commestibili - si svolgerà la simultanea d’agosto organizzata dal circolo “Mesagne Scacchi”. Romualdo Vitale, Fide instructor e prima nazionale classifica Elo Fide, sfiderà i partecipanti in quella che si preannuncia come una spettacolare partita a più tavoli. Mesagne Scacchi ha iniziato la sua attività promuovendo negli ultimi tre anni attività nelle scuole e percorsi formativi sul territorio. L’esperienza tracciata ha avviato la procedura di riconoscimento in federazione.

Saranno disponibili 15 scacchiere. E’ possibile iscriversi gratuitamente inviando la richiesta a mesagnescacchi@gmail.com.