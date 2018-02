Single Party per over 30 in cerca dell’anima gemella

MESAGNE - Siete single e in cerca dell’anima gemella o anche solo di nuove amicizie? Questa potrebbe essere la festa che fa per voi: “Single party”, dedicato soprattutto a chi non è fidanzato, ingresso libero anche ai non single

Single Party Profumoristoloungebar

Single di tutta Italia…unitevi!

Ingresso libero



Per chi è solo o chi è in una relazione complicata, per chi vuole dimenticare il male d’amore, per cacciare un limone, per sedurre o andare a caccia di cuori, per chi vuole fare nuove amicizie, per chi ha un partner che ha sempre mal di testa…

musica dj set