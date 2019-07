“The blues is a way of life” in piazza San Marco

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 19 luglio alle 21.00 in piazza San Marco, nel cuore del Centro storico di Francavilla Fontana, si terrà il concerto di Arthur Miles, che si esibirà in una tappa del tour “The blues is a way of life”.

Arthur Miles è un artista di caratura internazionale con una carriera quarantennale. Le sue tournée lo hanno portato in giro per il mondo come artista solista e in duetto con grandi nomi come Edwin Starr, Josè Feliciano, Gloria Gaynor, Big Joe Turner, Johnny Otis, Eddie Clean-Headed Vincent, Jimmy Bo Horn e altri.

Tra gli artisti italiani con cui ha lavorato spiccano Paolo Conte, Loredana Bertè, Pierangelo Bertoli, Renzo Arbore e Fiorello. Una delle collaborazioni più significative della sua carriera rimane quella con Zucchero.

Insieme hanno composto grandi successi come "Blues", "Oro Incenso & Birra", "Spirito Divino", "Shake" e "Fly". Miles ha inoltre scritto e cantato l'introduzione del Reverendo in "Un diavolo in me". Più recentemente ha partecipato alla registrazione dell'album "Black Cat".

Miles è anche apparso in programmi televisivi in prima serata come "Festivalbar", "Torno Sabato", "Domenica In", "La Bella e la Bestia", "Nonsolomoda" e "Cantagiro". Sua è anche la voce che ha interpretato la hit di Frank Raya Band "Eyah! Eyah! ".

Ha preso parte al Festival jazz del Carnevale di Venezia e all’Umbria jazz.

L'enorme versatilità di Miles lo porta a spaziare dal blues al gospel, toccando anche la dance music degli anni ’70.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita.