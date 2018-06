“Sporcatevi le mani” raccolta fondi che finanzia progetti per l’inclusione di ragazzi autistici

BRINDISI - Sarà presentato il prossimo 26 giugno alle ore 19.30 Presso Hotel Palazzo Virgilio il primo progetto in favore di bambini e ragazzi affetti da autismo, sostenuto grazie alla campagna di raccolta fondi “Sporcatevi Le Mani” promossa dall’associazione “I Bambini delle Fate”, fondata da Franco Antonello. Brindisi ospiterà per la prima volta, suo figlio Andrea Antonello, volto noto in tv e sui giornali, sua mamma Bianca e Samuel Mazzolin il responsabile della Campagna. L’associazione finanzia in tutta Italia progetti di inclusione sociale per bambini e ragazzi con Autismo attraverso le associazioni locali. La Campagna ha preso piede a Brindisi circa un anno e mezzo fa grazie ad Anna, la mamma di un bimbo con autismo, e successivamente a Rosella di Mesagne, nonna di un bimbo con autismo. Insieme ad una Associazione Onlus di famiglie di Brindisi, “Il Bene che ti Voglio”, hanno promosso un Progetto di crescita e di inclusione sociale in favore di soggetti con Autismo. La raccolta fondi si pone come obiettivo, il coinvolgimento di privati e piccole e medie imprese del territorio che possano diventare sostenitori di progetti che aiutino le famiglie spesso caricate anche del costo delle terapie. L’attivazione di un Progetto è solo il primo passo, è quindi un punto di inizio non un punto di arrivo per dare un futuro dignitoso ai tanti bambini e ragazzi con autismo del territorio brindisino.