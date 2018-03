“Stasera cucino io” primo appuntamento con il "cuoco" Angelo Maci

SAN PIETRO VERNOTICO - “Stasera cucino io” è la nuova rubrica – evento presso La Distilleria di San Pietro Vernotico. Ogni giovedì cuochi d’eccezione si cimenteranno ai fornelli per il piacere degli avventori. Primo appuntamento giovedì 15 marzo. Il primo a cimentarsi ai fornelli sarà il Presidente di Cantine Due Palme, Angelo Maci. Riusciranno i pluripremiati chef Alessio Gubello e Fabio Vetrugno a reggere il confronto con le leccornie preparate da chef Maci? Saranno gli ospiti a giudicare. Save the date: 15 marzo 2018, ore 20.30 Per info e prenotazioni 0831.676254 – 338.8859491