“Stop the violence” iniziativa contro la violenza sule donne

SAN PIETRO VERNOTICO - Il 5 agosto alle ore 21:00 sul piazzale panoramico di Campo di Mare si terrà l’iniziativa “Stop the violence”, con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e alla Cultura e Spettacolo di San Pietro e all’associazione di promozione sociale “Fermiconlemani” con sede in Bari.

L’evento che si configura nell’ambito della prevenzione e informazione sulla violenza in particolare nei confronti delle donne e dei bambini, avrà lo scopo di diffondere strumenti e idee di sostegno e di ascolto a supporto delle vittime.

Interverranno durante il dibattito sul tema il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, l’Assessora Giuliana Giannone, Alberto Zabatta, avvocato civilista, esperto in materia di diritto di famiglia e minorile, presidente dell’Associazione Fermiconlemani, Tiziana Cecere, avvocato penalista, criminologa, esperta in dinamiche settarie, Vice Presidente dell’Associazione Fermiconlemani, Daniela Poggiolini, psicologa, esperta in materia di vittime di violenza, Presidente IKOS Ageform, Tamara De Luca, tutore legale minorile, criminologa, socia dell’associazione Fermiconlemani.

Durante la serata: si esibirà il cantante Danilo Zenzola, e la scuola di Danza Latin Soul, direzione artistica di Manuela Pesola e Fabio Troianiello, con una coreografia di Cinzia Ceglie.