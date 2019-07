Storie di jazz da Giudamino per "Venerdì Jazz & Wine"

MESAGNE - Venerdi 19 Luglio nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta:

Larry Franco e Dee Dee Joy che racconteranno delle “Storie di Jazz” condite da musica,

ironia, e atmosfere da Night Clubs”; e’ il titolo della serata che questo affiatatissimo duo vocale propone ripercorrendo la strada del Jazz più bello ed ascoltabile, interpretando,

a volte in maniera giocosa a volte in maniera forte e drammatica, i brani più impensati ed originali dagli anni ‘20 in poi, sia del repertorio internazionale Americano, Francese, Spagnolo e Portoghese, che di quello Italiano dell’epoca dello Swing ed improvvisando nel corso del loro “Jazz Show”, per creare quelle atmosfere

irripetibili ed al giorno d’oggi quasi introvabili.

Mainpartner della serata la cantina "Masciullo" della famiglia Zullo