"Su due ruote nel parco", bike trekking nel bosco di Cerano

SAN PIETRO VERNOTICO - Bike trekking tra bosco e vigneti con il vento tra i capelli e le ali sotto i piedi , un bike trekking di attraversamento del territorio per conoscerlo fino in fondo senza limiti di tempo e di spazio , in piena sostenibilità ambientale.



L'attività rientra nel progetto " Parchi in festa - festival della natura nelle aree protette di Brindisi " e si svolge nel territorio della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano.



La partecipazione è gratuita e prevede prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni 331 927 75 79 Riserva Naturale Bosco di Cerano ore 9.00, ingresso libero