Sulle strade dei Briganti per la decima edizione del Taranta Night Festival

CELLINO SAN MARCO – I Briganti protagonisti del prossimo spettacolo del gruppo artistico Tramoontana, che andrà in scena in occasione della decima edizione del Taranta Night Festival, sabato 7 settembre dalle 21 in piazza Aldo Moro a Cellino San Marco.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Andrea Martina e Giuseppe Fiorante racconta una vicenda ambientata a Cellino San Marco durante l'Unità d'Italia, dove l'amore di un giovane contadino per una ragazza si scontra con la voglia di libertà di un brigante appena fuggito da una battaglia.

L'evento è realizzato in collaborazione con Make Music "la musica che unisce", Pro Loco Cellino San Marco, Comitato Feste Patronali e Amministrazione Comunale di Cellino San Marco.

Presenta la serata: Melissa Blasi



Esecuzioni musicali a cura di Taranta Night Orchestra

Arrangiamenti di Giuseppe Fiorante

Voce narrante: Miriam Cascione

Regia tecnica: Domenico Pennetta

Da un'idea di Raffaele Simone

Una produzione Tramoontana



Ingresso gratuito e aperto a tutti.