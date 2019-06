“Abbracci gratis” e altre iniziative nel programma della Regata “Brindisi-Corfù”

BRINDISI - Entra nel vivo il programma degli eventi della 34esima edizione della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”.Domani, sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina Margherita. Alle ore 9.00, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^ Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”. Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”. Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

(“Abbracci” diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso sia).

Infine, alle ore 21.00, sul Lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti Accordi abili “Emotion”.

Nel frattempo, il Lungomare brindisino comincia a splendere grazie alla presenza delle prime imbarcazioni che parteciperanno alla Brindisi-Corfu e che sono ormeggiate proprio nei pressi del Villaggio della regata.