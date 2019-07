“Tender Chords” da Giudamino per venerdì in jazz

MESAGNE - Da Giudamino Cantina ancora una serata in jazz, venerdì 26 luglio, per “Jazz & Wine”, nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta:

Tender Chords con: Cristina Lacirignola vocalist, Alessandro Marseglia al pianoforte, Gianluca Uva al contrabbasso

Start ore 21.00, info e prenotazioni

0831.738653

3296605271