Tibet, oltre le nuvole: mostra fotografica di Salvatore Valente

OSTUNI - Tra cieli e terra senza confini, natura e spiritualità. In una parola Tibet. Tra il 15 e il 30 dicembre, Palazzo Rodio, dimora di chàrme nel centro di Ostuni, ospita la mostra fotografica del famoso fotografo ostunese, Salvatore Valente dal titolo: “Tibet: oltre le nuvole”. Scatti che catturano l’anima e l’essenza dei luoghi immortalati dal fotografo.

Palazzo Rodio, che al piano terra accoglie i visitatori con il suo tetto di pietra viva a forma di stella e che ha, sulla sua facciata, iscrizioni in latino e in greco, tratte da Platone e Aristotele, si riconferma ancora una volta elegante dimora filosofica, aperta all’ospitalità, alla cultura e alle culture del mondo, grazie ai suoi proprietari Paolo e Teresa Rodio.

La mostra è infatti un bel regalo per chi ama viaggiare e sognare. E impreziosisce le proposte culturali della città di Ostuni, così ricca di eventi e proposte creative durante queste festività natalizie.

“Il viaggio in Tibet, da cui nasce la mostra”, dice il fotografo Valente, “è stata un’esperienza che mi ha fatto vedere il mondo e il senso della vita da un’altra angolazione. Riprendere la quotidianità non è stato facile. La gente è semplice, cordiale, molto religiosa e ricca di tradizioni spettacolari: le sfrenate gare dei cavalieri Khampa, le danze con costumi sontuosi ridondanti di broccati, ricami, gioielli e i bordi di pelliccia di leopardo simbolo di coraggio. E che dire dei monaci tibetani? Fare la loro conoscenza in una sala di preghiera è conoscere una fede che sembra appartenere ad un’altra epoca: eredi e custodi di una delle più antiche religioni, sono un esempio di un rigoroso stile di vita per mantenere in perfetta armonia corpo e mente”.

Salvatore Valente, fotografo ad Ostuni ma soprattutto fotoreporter e nel profondo del suo cuore…artista, inizia la sua carriera fotografica negli anni Ottanta, facendosi conoscere al pubblico con delle mostre fotografiche nella sua città. Da allora ha realizzato molteplici mostre fotografiche in diversi Paesi nel Mondo, da Pechino, Londra, Berlino, Parigi, Barcellona, Atene, New York, Amsterdam, Miami, Los Angeles, Naiman (Mongolia), Lishui (Cina), Milano, Roma, Orvieto, Brindisi.

Dal 2006 al 2019 gli sono stati riconosciuti circa 70 premi internazionali. Per il terzo anno consecutivo è stato insignito del titolo di ambasciatore della fotografia italiana in Cina e nel mondo. Dopo il trionfo al 14° Annual Black and White Spider Awards di Los Angeles, dove conquista il terzo posto e una menzione speciale della giuria, Salvatore Valente ha rappresentato l’Italia al Festival fotografico internazionale di Lishui 2019, insieme ad altri venti fotografi italiani di fama internazionale.

I suggestivi scatti di Salvatore Valente sono stati, tra gli altri, protagonisti dell’esposizione MAXIMA, mostra collettiva promossa dal Dipartimento Internazionale di Fotografia del FIOF – fondo internazionale per la fotografia. Una grande opportunità per far conoscere la bellezza e la cultura italiana non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. A Valente è stata riconosciuta la capacità di comunicare per immagini lo stile di vita italiano e quella tipica gioia di vivere dell’area mediterranea, motivi per cui il mondo intero apprezza la mentalità e la cultura italiana.