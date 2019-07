Torna il 3 agosto l’atteso Rock’n’roll Party

ERCHIE - La festa Anni Cinquanta più grande del sud Italia è pronta anche quest'anno a stupire tutti: sabato 3 agosto sarà ancora Rock 'n' Roll Party, uno degli eventi più attesi dell'estate pugliese.



L'edizione 2019 è quella del ritorno a casa, a Erchie, all'interno del campo sportivo, dove tutto e nato e dove, anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, ha preso vita l'evento cult per gli amanti dei “fabulous fifties”. Un vero e proprio villaggio americano degli anni '50, con mega parcheggio zeppo di auto e moto americane d'epoca, artisti di strada, un intero “quartiere” dedicato dal trucco e parrucco, il mercatino vintage e naturalmente i diner, vera e propria icona made in USA, dove mangiare un buon hamburger e bere birra.



Il popolo del rock'n'roll, che come ogni anno arriverà numeroso non solo dall'Italia ma anche dai Paesi vicini, potrà assistere a uno show unico ed esclusivo. Protagonista principale sarà un'autentica leggenda vivente del rock'n'roll a stelle e strisce, sul palco di Erchie per l'unica data italiana del suo tour: Robert Gordon.



Originario di Washington D.C., Gordon cresce con il rock'n'roll di Elvis, Gene Vincent, Carl Perkins ed Eddie Cochran. Trasferitosi a New York, incide nel 1977 insieme al grande Link Wray (inserito di diritto nella classifica dei più grandi chitarristi di ogni epoca) l'album “Red Hot”, che gli porta la fama di miglior “revivalista” di rockabilly del periodo. Nei suoi numerosi tour tra Stati Uniti ed Europa ha entusiasmato il pubblico con la sua calda voce baritonale ed un repertorio composto quasi esclusivamente da classici dei '50. Del 1978 è invece l'album “Fresh Fish Special” che contiene “Fire”, scritta appositamente da Bruce Springsteen, con cui raggiunge definitivamente il successo mondiale.

Robert Gordon è un tipo fotogenico, con la faccia da bravo ragazzo, con l’acconciatura dal ciuffo esasperato e con la voce affine a quella di Elvis Presley tanto che Bruce stesso afferma di riconoscere una stretta somiglianza nel cantato dei due. Sono passati gli anni, ma Gordon suona come se fossimo ancora nel 1950 e non gliene frega nulla di ciò che musicalmente è accaduto da allora, tenendo vivo il rockabilly con la sua splendida voce baritono accompagnata da chitarre taglienti e col riverbero.



Robert Gordon è solo uno dei tanti grandi artisti che si alterneranno sabato 3 agosto ad Erchie per una lunga e scoppiettante notte, l’alchimia giusta per uno show che sorprende dall’inizio alla fine e propone in una sola serata musica, teatro, arte di strada e burlesque, per uno spettacolo dallo stile vintage che resterà impresso come uno degli eventi indimenticabili dell'estate 2019.



INFO

Erchie Rock 'n' Roll Party

Campo Sportivo – Erchie (BR)

Infoline: 3497546883

Ingresso: 10€