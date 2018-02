Torna il Gran Galà di San Valentino in collaborazione con l’Associazione New Top Dance

FASANO - L’Associazione Fasano Fotografica, presieduta da Mauro Martellotta, accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato per mercoledì 14 febbraio la 2^ edizione del Gran Galà di San Valentino, la rievocazione di una festa galante in costume d’epoca settecentesco, che si svolgerà nell’elegante sala di rappresentanza di Palazzo di Città con inizio alle ore 19.00.

Un folto gruppo di figuranti in eleganti costumi farà rivivere il fascino, l’eleganza e i fasti del passato e il clima di una festa signorile. L’esperimento dello scorso anno, svoltosi in chiave carnevalesca, trovò molti consensi da parte del pubblico tant’è che quest’anno si è voluto ripetere l’appuntamento anche per farlo divenire, come negli intenti dell’amministrazione, un appuntamento fisso della ricorrenza di san Valentino a Fasano.

Una carrozza con tanto di cavalli e cocchiere accompagnerà all’ingresso del Palazzo comunale i figuranti in costume i quali sfileranno in piazza e si faranno immortalare per una foto ricordo con tutti coloro che lo vorranno o faranno da cornice agli innamorati che sceglieranno di venire nel cento cittadino per celebrare San Valentino.

La sala di rappresentanza, si trasformerà nell’elegante salone della festa dove si esibirà il gruppo di danzatori al ritmo di valzer con musica suonata dal vivo. Il pubblico, a gruppi che si succederanno ogni 15 minuti circa, potrà assistere alla rievocazione della festa con le esibizioni dei ballerini e ammirare i costumi nella location della sala comunale che bene si presta a questo tipo di rappresentazioni. L’ingresso è libero e gratuito.

Ideatore della manifestazione è Mauro Martellotta che si avvale della collaborazione di Arianna Boselli, Domenico Mileti, Rosalba Fucci, Gianfranco Mazzotta e del M° Domenico Colucci, oltre dell’ausilio della New Top Dance di Francesco Laterenia e Loredana Caramia con i suoi allievi di ballo.