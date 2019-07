Torna per la seconda edizione il Latiano Food Festival

LATIANO - Ritorna con la sua seconda edizione l’evento tanto atteso dagli amanti della cucina e delle tradizioni popolari. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, l’Associazione Culturale Officina delle Idee organizza la seconda edizione. L’evento estivo “Latiano Food Festival”, patrocinato dal Comune di Latiano, si terrà il 13 e 14 luglio, presso il piazzale dei Musei, in Via Alcide de Gasperi, Latiano.

Gli organizzatori dell’evento, saranno lieti di ospitare a partire dalle ore 20:30, numerosi stand enogastronomici, in grado di soddisfare tutti i tipi di palato.

Durante le due serate si esibiranno gruppi musicali che accompagneranno il cibo a ritmo di musica.

Il 13 Luglio si esibiranno i gruppi “Frezap” e “Accasaccio”. Il primo è un duo acustico che intende proporre i classici della musica rock. Il secondo gruppo, invece, intende coinvolgere le cover dei più prestigiosi artisti che hanno segnato il panorama musicale mondiale. I loro concerti danno vita a vere e proprie feste in musica ;

ll 14 Luglio, si esibirà il gruppo di musica popolare “Ritmo binario”. Quest’ultimo è noto per aver riproposto in chiave contemporanea i grandi classici della musica popolare. In piazza saranno presenti anche artisti di strada. L’Associazione Culturale Officina delle Idee è pronta, non resta che partecipare al Latiano Food Festival, per divertirsi insieme e assaporare buon cibo. Per maggiori informazioni: consultate i siti Facebook e Istagram “Officina delle Idee” E-mail: officinadelleidee2018@gmail.com Cellullare: +39 3887284416