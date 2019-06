Nella suggestiva cornice del parco archeologico lo spettacolo teatrale “Totò e Trilussa”

OSTUNI - Una serata all’insegna della benedicenza sabato 15 giugno dalle ore18 con lo spettacolo teatrale Totò e Trilussa. Nella cornice del Parco Archeologico di Santa Maria D'Agnano di Ostuni la Pro Loco Ostuni Marina , Espressione d'Arte , il Museo delle civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale , Tenuta Greco, il Gruppo Folk la Stella, Dal Vecchio Forno in Pietra, il Nostro Sponsor Prete Auto ( esperto per la Vendita di auto per Disabili) offriranno agli ospiti un raffinato percorso fra i sapori e Arte e Cultura.

Il clou della serata alle ore 21.00 con lo Spettacolo Teatrale Totò e Trilussa dove il professor Mimmo Tardio e Mario Cutrì si esibiranno nello scenario, unico , dell'anfiteatro del Parco.

Una serata in cui si potrà dare il proprio contributo per aiutare l'Unitalsi di Ostuni formata da volontari, genitori con figli o familiari disabili di Ostuni. L’obiettivo è l’inclusione sociale e una vita normale, a beneficio anche delle famiglie. Per far conoscere questa realtà, il presidente della Pro Loco di Ostuni invita tutti a dare il proprio sostegno all'associazione Unitalsi.