“Trunk show” come pianificare un matrimonio da sogno

SAN PIETRO VERNOTICO - Evento sposi domenica 11 marzo a San Pietro Vernotico presso il salone di bellezza TagliatixilSuccesso di via Brindisi. Un appuntamento voluto ed organizzato da due aziende del territorio che, colmando le distanze provinciali, hanno coniugato le loro specificità in un unico evento per le giovani coppie che vogliono organizzare il loro matrimonio. Il salone di bellezza Tagliatixilsuccesso di Rino Litti a San Pietro Vernotico e l’atelier Casa della Sposa di Lecce invitano all’evento a partire dalle 17 con ingresso gratuito. L’azienda leader nel settore dell’hairstyling e Casa della Sposa Lecce, da più di 50 anni l’Atelier di riferimento per le spose del Salento hanno collaborato per la nascita del progetto e offrire la possibilità di incontrare in un unico luogo alcune tra le migliori aziende salentine del settore wedding.

Così Gabriele Litti e Crisitian Grieco, responsabili rispettivamente di Tagliatixilsuccesso di Rino Litti e Casa della Sposa Lecce, decidono di contattare le aziende storiche e i migliori professionisti salentini del settore per dare vita al progetto Trunk Show che si divide in due momenti: Sfilata e incontro con le aziende: Rampino Gioielli (gioielleria), Scardino Fori (flower designer), Fico Ricco (Location e Catering), Paolo e Dalila Live (live music), Sogni e Magia (bomboniere, inviti e partecipazioni), FotoVision Produzioni (fotografo), Touch Your Dreams (wedding planner), Kokopelli (cocktail)

Saranno quindi presenti tutti i servizi del settore: Abiti da sposa e cerimonia, Acconciatura e MakeUp, Collier e bomboniere, Bouquet e Flower Designer, Finger Food e Cocktail, Live music, Photographer, Wedding Planner

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione – i posti sono limitati. Possono essere prenotati allo 0831653063 \ 0832247503 o scrivendo a txsrinolitti@gmail.com

L’evento si terrà in Via Brindisi 137 a San Pietro Vernotico presso il salone Tagliatixilsuccesso di Rino Litti – START ore 17.00