Ultimo appuntamento con “Il gusto del cinema”

CAROVIGNO - Si conclude venerdì sera 7 settembre nel centro storico di Carovigno la rassegna cinematografica Il Gusto del Cinema, organizzata dall’associazione L’Olio di Puglia Dialoghi fluidi con il patrocinio del Comune di Carovigno.

Sarà Julie & Julia con Maryl Streep il film in programma per domani sera, che verrà proiettato in piazzetta Coriolano, nel centro storico di Carovigno. Ancora una volta la piazzetta si trasformerà in un salotto per cinema all’aperto, dopo le proiezioni già avvenute, organizzate sia dall’associazione L’Olio di Puglia che dalla Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo di Carovigno nell’ambito del programma #Filminpiazzetta voluto dall’amministrazione comunale.

Julie & Julia è scritto e diretto da Nora Ephron. Una famosissima cuoca crea la ricetta vincente per un’impiegata insoddisfatta e frustrata. Una storia vera che illustra come la vita e il ricettario di Julia Child (Meryl Streep) abbiano ispirato Julie Powell (Amy Adams), scrittrice alle prime armi, a preparare 524 piatti in 365 giorni, introducendo un’intera generazione alla magia della cucina francese.

Durante e dopo il film l’associazione L’Olio di Puglia effettuerà degustazioni guidate di oli extravergini oltre al gioco Indovina l’Ingrediente.

La rassegna, finora svolta in seno alla manifestazione enogastronomica Vicoli Divini, è alla sua seconda edizione dopo la prima svoltasi a Bari la scorsa estate. I film proiettati nell’arco dell’anno raccontano di storie intorno a sapori, saperi, storie di integrazione, di successi ma anche di fallimenti. Ne sono alcuni esempi i film: Le ricette della Signora Toku, Amore, cucina e curry, Il pranzo di Babette, Soul Kitchen e in ultimo Julie & Julia. Quest’anno tre in tutto le pellicole programmate, al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori nella scelte di acquisto verso prodotti alimentari di qualità e a km zero, con l’aiuto del cinema.

La proiezione di film a tema gastronomico diventa così l’occasione per riflettere sull’importanza del cibo sano e degli ingredienti della nostra cucina, nel contempo degustandone alcune prelibatezze.