Ultimo appuntamento per CulturaEstate 2018

MESAGNE - Si chiude Sabato 1 settembre alle ore 20,30 nell'atrio del Castello, con la proiezione del film Barbiana '65 - La lezione di Don Milani, il ricco programma di #CulturaEstate2018 a cura dell'Associazione Di Vittorio, con il patrocinio del Comune di Mesagne. La proiezione del film sarà introdotta da una breve presentazione a cura del prof. Giancarlo Canuto. Scuola, Costituzione e Vangelo sono i tre pilastri su cui si sviluppa il pensiero di don Lorenzo Milani.

Il recupero integrale del materiale filmato, girato dal regista Angelo D'Alessandro nel dicembre del 1965 a Barbiana, diventa l'occasione per far riemergere con forza l'attualità del messaggio di don MIlani a cinquant'anni dalla morte e per ricordare a tutti la sua grande lezione.

Quello di don Milani è un pensiero di straordinaria organicità e rappresenta un'esperienza intellettuale radicale, utopica e politica, di livello almeno europeo. Ben oltre i confini di un piccolo paese, di una nazione, e del suo tempo.

Il regista D'Alessandro è l'unico a cui Don Milani concesse di effettuare delle riprese della vita nella sua scuola, per lasciare un documento ai suoi ragazzi, Intorno a queste immagini del 1965 si sviluppa il racconto con le testimonianze di Adele Corradi, l'insegnante che ha vissuto l'esperienza di Barbiana, di Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale di Firenze che dopo la morte di Don Lorenzo ha continuato a insegnare ai ragazzi della scuola di Barbiana, e Don Luigi Ciotti.

Questo film-documentario su don Lorenzo e i suoi ragazzi di Barbiana nasce dal recupero del materiale girato da Angelo D'Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. È l'unico documento esistente con don Milani in scena. È lo stesso don Lorenzo che narra, che parla, che spiega.

Maggiori informazioni su www.divittoriomesagne.it e sulla pagina facebook @Associazione/DiVittorio/Mesagne.