"La quinnicina a mare" ultimo appuntamento stagionale con il teatro in vernacolo

SAN PIETRO VERNOTICO - Con la commedia di domenica 28 aprile si conclude la seconda rassegna del teatro amatoriale "Domenico Modugno" che nel corso della stagione ha visto calcare le scene del teatro Don Bosco a tantissime compagnie provenienti anche da altre regioni. La commedia di domenica è interpretata dalla locale compagnia "I teatranti dell'associazione culturale Domenico Modugno", interpretata in vernacolo per la regia di Lorenzo Cuomo. Racconta la tradizione e le vicissitudini delle famiglie che si attrezzavano per trascorrere una breve vacanza al mare. Momenti esilaranti che allieteranno la serata del pubblico grazie all'interpretazione degli attori: Lorenzo Cuomo, Giorgina Renna, Alice Litti, Giulia Notarprietro, Monia Buttazzo, Deborah Dente, Giulio Fortunato, Gianni Manca, Anna Andriani, Simone Lobito. Trucco e acconciature a cura di Hair Creation di Ornella Elia.