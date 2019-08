“Un mare di cultura”, festival del libro a Lendinuso

TORCHIAROLO - Torna il Festival del Libro- Un Mare di Cultura nella marina di Lendinuso in Piazza Vittoria. Il Festival si articolerà in tre serate dal 7 al 9 agosto dalle ore 20.30 in poi. La serata del 7 vedrà protagonisti gli scrittori Ennio Ciotta con il libro "Di Contrabbando" , Francesca Palumbo con " La tua pelle che non c'è ", Fabrizio Monopoli con " La strana passione" e Federico Rizzo con " Diario intimo di un collezionista di mostri". Nella serata dell'8 agosto presenteranno il loro libro Anselmo Palermo con "Il lessico familiare" , Francesco Sala con " Sono libero di Amare" e Massimiliano Ivagnes con " Palla al centro" . A chiusura della manifestazione culturale il 9 agosto i Sud Saxophone Quartet eseguiranno i grandi capolavori di Morricone, Rota, Piovani ,Piazzolla, Perrone , Ross, Corea e Mancini. Durante le tre serate l'artista Chiara Vergari omaggerà il pubblico con una caricatura su richiesta, a ricordo di questo meraviglioso evento. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale.