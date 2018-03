Una Spa per il mio Papà, iniziativa per il 19 marzo

CELLINO SAN MARCO - Ci sono giornate speciali in cui una pausa è doverosa, specie se ci sono persone importanti da festeggiare: il 19 Marzo è la Festa del Papà, il momento ideale per trascorrere una giornata con i propri cari.

Nel giorno della loro festa, Feelgood e FeelBeauty&Spa propone coccole con un momento di meritato relax in famiglia.

La proposta è un Ingresso SPA per le famiglie con l'opportunità di un Massaggio Relax per un trattamento di puro benessere a prezzi promozionali. L’ingresso famiglia fino a tre componenti a 30 euro totali oltre i tre componenti a 35 euro totali. Massaggio relax 20 euro