Undici film d’autore all’Impero: a marzo “Judy”

BRINDISI - Da febbraio a maggio al «Cinema Teatro Impero» di Brindisi torna la programmazione pensata per tutti gli amanti dei film di qualità. Undici titoli che insieme fanno una rassegna da non perdere - posto unico 5 euro - per altrettanti week-end all’insegna del cinema d’autore. Proiezione unica alle ore 18.30 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo.

Il week-end dal 29 febbraio e 1 marzo, nella storica sala brindisina riaperta da poco dopo un lungo periodo di restyling, sarà proiettato «Judy», diretto da Rupert Goold. Nell’ultimo periodo della sua vita, Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che per il ruolo ha vinto l’Oscar alla migliore attrice protagonista, è ancora un nome che suscita ammirazione e il ricordo di un’età dell’oro del cinema americano, ma è anche sola, divorziata quattro volte, senza più la voce di una volta, senza un quattrino e un contratto, perché ritenuta inaffidabile. Per amore dei figli più piccoli, è costretta ad accettare una tournée canora a Londra, ma il ritorno sul palco risveglia anche i fantasmi che la perseguitano da sempre.