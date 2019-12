Variegato programma di iniziative natalizie a Fasano

FASANO - Si chiama “Natale a Fasano 2019… tra le stelle” il calendario di manifestazioni che animerà il territorio comunale durante le prossime festività.



Sarà un programma ricco di iniziative e manifestazioni di vario genere, frutto dell’iniziativa comunale della collaborazione con attività commerciali, associazioni e scuole che è stato elaborato al fine di coinvolgere tutte le fasce di popolazione, con un occhio particolare verso i bambini e con attività tese ad accrescere l’attrattività del territorio durante il periodo natalizio.

Sono più di quaranta gli appuntamenti che si susseguiranno dal 4 dicembre al 6 gennaio con concerti, presepi, manifestazioni gastronomiche, spettacoli, artisti di strada, presepi, mostre e mercatini, come da elenco di seguito riportato.

L'organizzazione del Natale a Fasano si muove su tre assi: cultura e spettacolo/ ludico e infanzia / enogastronomic con concerti che vanno dal gospel al concerto di Karima, fino ad arrivare alle street band e alle cover. L'asse ludico è ovviamente dedicato ai più piccoli e qui sono previsti spettacoli per bambini, la notte bianca dei bambini sia a Fasano che a Pezze di Greco e la magica e molto suggestiva parata Disney a Montalbano. Non mancheranno gli appuntamenti con Babbo Natale e la Befana e saranno organizzati laboratori creativi per i più piccoli. Infine l'asse enogastronomico con il consueto e tradizionale appuntamenti con le pettole e i dolci natalizi. Saranno organizzati presidi slowfood e un interessante spettacolo di cooking show. Grande importanza e spazio sarà dedicato all’artigianato locale ed ai prodotti tipici della terra con particolare riferimento al prezioso olio”. Eventi resi possibili grazie alla sinergia con tante associazioni del territorio che hanno accolto l’invito dell’amministrazione ad approntare manifestazioni e iniziative da inserire nel calendario. Un ringraziamento particolare è stato espresso all’Istituto Salvemini, i cui studenti del corso di grafica hanno partecipato ad concorso per la scelta del logo natalizio. Quello che sarà utilizzato è stato ideato da Angelo Demerinzio e Luana Pappagallo con la collaborazione di Tiziano Tarì che ha ideato lo skyline della città a completamento del logo che verrà utilizzato in tutte le forme di comunicazione istituzionale. Altra iniziativa sarà “La via di Betlemme” un itinerario tra le chiese e i presepi del centro cittadino che sarà promossa attraverso una brochure che presenterà la peculiarità di ciascuna rappresentazione con spiegazione in più lingue.

L’iniziativa “La via dei presepi” ha lo scopo di mettere in relazione artisti del presepe con attività commerciali che ospiteranno le opere nelle proprie vetrine, manifestazione alla quale hanno aderito i commercianti di via Forcella e quelli di Montalbano, oltre ad un esercente di corso Vittorio Emanuele. Gli artigiani dell’associazione “Fato in Bottega” hanno invece promosso una mostra che sarà allestita nei locali comunali di via del Balì e che rappresenta un ponte tra la mostra dell’artigianato della scora estate e quella del prossimo anno che celebrerà la 50^ edizione della manifestazione.

Al Natale 2019 parteciperanno anche i produttori di olio EVO i quali daranno vita l’8 dicembre a “Olio a Natale” una mostra mercato tesa a far conoscere e valorizzare l’olio di qualità prodotto a Fasano da tante aziende e molto apprezzato sui mercati nazionali ed internazionali. Di seguito il programma “Natale a Fasano 2019... tra le stelle”.

04/12/2019 21:00 NOTTE DELLE CANDELE - CiaiaLab Evento a cura di Euforica: Blues notes: Playing in the dark - Concerto di pianoforte al buio

06/12/2019 17:30 INAUGURAZIONE PRESEPE ARTISTICO - P.zza XX Settebre Pezze di greco

EVENTO a cura del Comitato Difesa Pezze

Iniziative Ludiche per bambini, letterine a Babbo Natale

07/12/2019 19:00 ACCENSIONE SIMULTANEA DELLE LUMINARIE CON ACCOMPANGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO - P.zza Ciaia, P.zza XX Settembre, P.zza della Libertà

Accompagnamento musicale, con musica dal vivo

07/12/2019 19:00 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI - P.zza Ciaia, Corso V. Emanuele, via Forcella, i Portici

Evento a cura dell'amministrazione e Lab Communication -10 Artisti di strada con postazioni fisse animeranno la Città per la gioia dei più

07/12/2019 18:00 INAUGURAZIONE MOSTRA PERMANENTE DELL'ARTIGIANATO: "MFA VERSO I 50 CHIRSTMAS EDITION"- Via del Balì

Apertura verso la Città di mostra permanente in Via del Balì.

07/12/2019 17:00 NATALE CON L'ALA NASCOSTA - P.zza Ciaia

Pettole e dolci natalizi

Pozzo di San Patrizio con Babbo Natale.

07/12/2019 18:30 NATALE CON EMERGENCY - Via Forcella BABBO NATALE E I SUOI ELFI

Evento a cura della Onlus Emergency

Babbo Natale e i suoi elfi - Vendita stelle di Natale

08/12/2019 18:30 OLIO A NATALE AI PORTICI

Cello e voce -Duo Acustico

Morfeo Trio Acustico - Via Forcella

Stand enogastronomici a cura di

con olio,miele prodotti tipici e pettole.

08/12/2019 09:00 MERCATO DI NATALE - Commercianti in C.so Perrini

14/12/2019 21:00 KARIMA IN CORCERTO - Portici delle Teresiane

Concerto di Karima e il suo trio acustico

15/12/2019 19.00 ARTISTI DI STRADA E GIOCOLIERI

Dolci di Natale

15/12/2019 19:00 ARCHI DI NATALE - Via Forcella

Quartetto d'archi/Violoncello e voce

Stand enogastronomici tipici natalizi

15/12/2019 16:00 BABBO NATALE VIEN DAL MARE - Torre Canne A CURA DELL'ASS. AL FARO

evento a cura dell'amministrazione e Ass. Al Faro

Spettacolo Musicale dal vivo

Stand enogastronomici tipici natalizi

Babbo Natale vien dal mare

15/12/2019 09:00 MERCATO DI NATALE - Commercianti in Via San Francesco

20/12/2019 19:00 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI - Pezze di Greco

Evento a cura dell'amministrazione e Lab Communication

Artisti di strada con postazioni fisse e itineranti

21:00 UNO ZERO QUALUNQUE TRIBUTE BAND RENATO ZERO - Casina Municipale

21/12/2019 19:00 NATALE NEI VICOLI - Via del Balì, Largo S.Giovanni, Portici, Via Forcella

a cura dell'amministrazione culturale e dei Timpanisti Fajanensis

Artisti di strada

Orecchiette Swing in concerto - Largo S. Giovanni

Stand enogastronomici sul percorso

Light Christmas Show performances con i Sassalles

THE CHEF MUST GO ON - Grande cooking show comico con DEMO MURA

19:30 ASSOCIAZIONE AREA CELSI - Via S. Teresa

"Caro Babbo Natale"

21/12/2019 19:00 CONCERTO DI NATALE CON DEGUSTAZIONE DI PETTOLE E FOCACCIA - Cocolicchio

Evento a cura dell'Ass. Culturale Cocolicchio

DAL 21/12/2019 AL 6/01/2020 MOSTRA INTERNAZIONALE : I PRESEPI DEL CHIOSTRO - Sede UTL

DAL 21/12/2019 AL 6/01/2020 LA VIA DI BETLEMME - ITINERARIO DEI PRESEPI NEL CENTRO STORICO - Attività Commerciali sul tutto il territorio

22/12/2019 19:00 NATALE NEI VICOLI - Via del Balì, Largo S. Giovanni, Portici, Via Forcella

Evento a cura dell'amministrazione e dei Timpanisti Fajanensis

Street Band itineranti VAGABAND e CONTURBAND

MADE IN ITALY in concerto - Largo S. Giovanni

Cooking show a cura di DEMO MURA

22/12/2019 19:00 GRANDE TOMBOLA QUIZ

Tombolata con premi aperta a tutta la città

condotta da DEMO MURA e MANUELA ZERO

(con Fabio Biggi e il Phone Quiz Show)

A CURA DE IVANALE

22/12/2019 10:00 PARATA DISNEY STREET MAGIC FANTASY - Montalbano

Evento a cura dell'amministrazione e Lab Comunication

Parata di personaggi disney

Ass. "Giunnedd" in Piazza della Libertà con dolci Natalizi

19:00 ASPETTANDO IL SOLSTIZIO D'INVERNO - Pezze Greco

Evento a cura della Proloco Ulivo Vivo

Street Band e Gran Falò

22/12/2019 09:00 MERCATO DI NATALE - Commercianti in Via San Francesco

23/12/2019 20:00 SPETTACOLO TEATRALE IN VERNACOLO "A RASOL" - CiaiaLab

A cura dell'Ass. Gli Amici di Giuannedd

24/12/2019 16:00 BABBO NATALE A MONTALBANO - P.zza della Libertà

evento a cura dell' Ass. Il Quadrifoglio

26/12/2019 19:30 25° CONCERTO DI NATALE - Chiesa Matrice

Evento a cura della Confraternità di San Giuseppe

25° Concerto di Natale con bambini fino all'età di 5 anni

26/12/2019 21:30 CONCERTO GOSPEL - CHIESA DI SAN NICOLA

CORO GOSPEL - VOX LIBERA ASS. DI CONCETTA CARAN

26/12/2019 18:00 INAUGURAZIONE PRESEPE VIVENTE - Lama Trappeto, Pezze di Greco

Evento a Cura dell'Ass. Culturale Presepe Viventi

27/12/2019 21:00 CONCERTO DI MUSICA LIVE - Portici delle Teresiane

Evento a cura dei commercianti

27/12/2019 20:30 GRAN GALA' DI SAN SILVESTRO - Teatro Kennedy

Evento a cura dell'amministrazione e dell' Ass. Ignazio Ciaia

Concerto musicale, con la collaborazione di vari personaggi

e associazioni del territorio

27/12/2019 21:00 TRIBUTE BAND A CLAUDIO BAGLIONE - Casina Municipale

28/12/2019 20:00 PRESEPE VIVENTE - Centro storico

Evento a cura dell'Associazione Nuova Aurora

Rappresentazione scene della natività

29/12/2019 20:00 PRESEPE VIVENTE - Centro storico DI FASANO

Evento a cura dell'Associazione Nuova Aurora

Rappresentazione scene della natività

29/12/2019 18:00 DEGUSTAZIONE DI PETTOLE E FOCACCIA - Cocolicchio

Evento a cura dell'Asso. Culturale Cocolicchio

31/12/2019 21:00 HAPPY NEW YEAR - GRAN FESTA DI FINE ANNO - Casina Municipale

03/01/2020 21:00 TRIBUTE BAND A MINA E BATTISTI CON ANIMA LATINA - Casina Musicale

4-5/01/2020 19:00 SPIZZICHI E MOZZICHI - Piazza Ciaia

Enogastronomia con Presidi Slow Food

Spettacoli e musica dal vivo

05/01/2020 19:00 LA BEFANE A FASANO - P.zza Ciaia e Arco del Balì

Evento a cura dell'Ass. Culturale Nuova Aurora

05/01/2020 19:00 TUTTI IN PIAZZA A SALUTARE LA BEFANA - Piazza della Libertà

Evento a cura dell'Ass. Gli Amici di Giuannedd

05/01/2020 18:00 ASPETTANDO LA BEFANA ANIMAZIONE NEL BORGO - a cura dell' Ass. Culturale Cocolicchio

05/01/2019 17:00 POESIE DINANZI AL PRESEPE - Chiesa dell'Addolorata

SELVA DI FASANO -

06/01/2020 18:00 LA BEFANA AI PORTICI STORIE INTORNO AL BRACIERE POESIA E MUSICA - Portici delle Teresiane Evento a cura di UTL, AIDO, ANFI e Ass. Culturale Calliope