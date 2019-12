“Verificare di essere umani” di Selenia Anastasi

BRINDISI - Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso le sale di Caffetteria letteraria Nervegna sarà ospite la scrittrice siciliana Selenia Anastasi per presentare il suo libro "Verificare di essere umani" edito Lekton.

A dialogare con l'autrice Simone Belvedere.

Selenia Anastasi, nata a Catania il 6 Settembre 1991, ha conseguito il diploma di Liceo Classico e la Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione presso l’Università degli studi di Catania. Appassionata di Filosofia, tecnologie e nuovi media, si dedica da anni allo studio degli aspetti teoretici legati all’Intelligenza Artificiale, del loro impatto sul tessuto sociale e delle loro conseguenze sul piano antropologico.

L’opera si propone di sviluppare un discorso che abbia un valore etico, muovendo dalle controverse pro­poste dei movimenti Transumanisti e Postumanisti, circa il futuro e il presente della specie umana. Si prenderanno in considerazione tanto gli aspetti critici, quanto quelli propositivi e innovativi di en­trambe le letture. L’aspirazione e insieme la necessità di un approccio transdisciplinare alla materia trattata ha comportato l’uso di documentazione ampia e variegata, consentendo di inclu­dere, tra le argomentazioni, teorie e concetti cari a settori scientifici e disciplinari quali Filosofia della mente, Antropologia culturale, Fi­sica, Biologia, passando per Teorie dell’informazione, l’Intelligenza Ar­tificiale e Bioetica, pur rimanendo fedeli alla peculiare metodologia di ricerca olistica della Sociologia della Cultura. Intento dell’autrice è dimostrare che un orientamento moderato del pensiero transumanista è possibile, in quanto legittimo e realistico, se inquadrato all’interno del pano­rama contemporaneo segnato dalla morte di Dio e ormai domi­nato dall’elemento artificiale.