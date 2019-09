Vince Abbracciante presenta “Terranima”

OSTUNI - La stagione musicale e teatrale dello SlowCinema Ostuni riapre i battenti giovedì 26 settembre alle ore 21:00 con il concerto del fisarmonicista Vince Abbracciante. Il musicista ostunese, considerato uno dei più talentuosi del panorama jazz italiano, presenta in solo il suo ultimo progetto discografico: "Terranima".

Pubblicato a marzo per Dodicilune Records, Terranima è una vera e propria musica da crocevia. In essa si incrociano istanze, desideri e sogni che profumano di terre lontane e di idee esotiche, pur restando fortemente ancorata alla terra della nascita e del nòstos. Negli arabeschi sonori creati da Abbracciante ci si trova un che di antico e un che di nuovo. C’è il sapore della terra salentina, generoso come un vino rosso primitivo, che pulsa, che innerva i non pochi abbandoni ad idee popolari e che ribadisce il forte legame dell’autore con quella Puglia così aspra eppure incredibilmente generosa come una madre. E c’è allo stesso tempo, la gentilezza del sospiro jazz che ricorda Astor Piazzolla con inesausta malinconia.

ticket 10,00€ - info: 329 2081502 (posti limitati)

SlowCinema Ostuni, via Mazzini 202, Ostuni (BR)