Visita guidata della collezione Faldetta per la giornata dei musei

BRINDISI - Visita guidata alla Palazzina del Belvedere, in occasione della seconda Giornata nazionale dei Piccoli Musei e consegno di un dono per i piccoli partecipanti.

Dopo il grande successo della passata edizione, anche quest’anno l’ Associazione Le Colonne Arte Antica e Contemporanea ha raccolto l’invito dell’ Associazione Nazionale dei Piccoli Musei ad aderire all’ evento che coinvolge più di 200 piccole realtà museali su tutto il territorio nazionale. Domenica 3 giugno dalle ore 18,30 alle ore 19,30, presso la Palazzina del Belvedere sul Lungomare di Brindisi, si terrà una visita guidata alla Collezione Archeologica Faldetta e la consegna di un dono per i piccoli partecipanti. Infatti, la giornata nazionale si caratterizza non solo per le porte aperte e l’ingresso gratuito, ma soprattutto per un gesto di accoglienza che sia in grado di esprimere la cultura del museo e la sua identità. E’ una grande festa per tutti dagli organizzatori ai visitatori e che si contraddistingue per un “dono” offerto ai visitatori come simbolo dell’ identità museale e del territorio.

L’evento è gratuito. Per info e prenotazioni lecolonneartea@libero.it oppure 0831562800

