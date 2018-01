“Viva viva la Befana” nona edizione a cura del gruppo folk di Ostuni

OSTUNI - Torna anche quest’anno dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, l’appuntamento con “Viva Viva la Befana”. L’evento è organizzato dal Gruppo Folk “Città di Ostuni” con il patrocinio del Comune di Ostuni – Assessorato alle Attività Produttive.

“Viva Viva la Befana” – nona edizione, è una manifestazione culturale che permette ai bambini di riscoprire l’antica tradizione natalizia della festa dell’Epifania per ridare vigore a una figura come la Befana, molto sentita dai bambini delle generazioni precedenti.

Domenica 07 Gennaio 2018 dalle ore 17:00 presso l’area mercatale di Ostuni, si darà inizio a una vera e propria festa magica dedicata ai più piccoli, che potranno usufruire gratuitamente delle varie attrazioni che saranno presenti: giro in trenino, passeggiata a cavallo, giro sulla giostrina, dolce golosità, palloncini, visita alla casetta della Befana che darà un dono per ogni bambino, balli, folklore e tante altre sorprese.

Nel corso della serata si assisterà a spettacoli di giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, acrobatica aerea e animazione per bambini a cura della famosa compagnia dei “Girovaghi” che da anni raccoglie successi e apprezzamenti nelle piazze di tutta Italia.

Alle ore 21:00 si rievocherà l’antico rito di accensione del Gran Falò della Befana che bruciava un fantoccio raffigurante la Befana, con l’intento di lasciarsi alle spalle le brutte esperienze e le difficoltà dell’anno vecchio e dal rogo far rinascere la speranza che l’anno nuovo porti solo cose positive. Uno spettacolo davvero suggestivo che si consiglia di non perdere.

A seguire, riscaldati dal calore della fòcara, la Città di Ostuni avrà l’onore di assistere al concerto di pizzica del famoso Trio Morabito - Paglialunga - De Marco, personalità di spicco nel panorama culturale del nostro territorio, nonché artisti apprezzati in ambito internazionale.

Non mancheranno i prodotti enogastronomici ostunesi come pettole, puccetedde, vin cotto, carne alla brace e ciambelle natalizie.

La serata sarà dedicata al ricordo del socio Tommaso Loparco, scomparso prematuramente il 02 Gennaio 2017.

Le parole del Presidente del “Gruppo Folk “Città di Ostuni” Antonio Greco: “Dopo la triste sosta della passata edizione che ha visto l’annullamento della manifestazione per via dell’improvvisa perdita del nostro caro socio Tommaso Loparco, siamo pronti per ripartire, anche in suo ricordo, per riproporre questo consolidato evento. Giunti alla nona edizione, siamo soddisfatti e orgogliosi del riconoscimento e degli apprezzamenti raccolti negli anni che hanno confermato il nostro evento come un punto di riferimento della programmazione artistica natalizia. Per questo mi auguro che, proprio come accaduto negli anni, ci sia una grande partecipazione dei cittadini ostunesi e dei paesi limitrofi. Porgo un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Ostuni – Assessorato alle Attività Produttive, per il sostegno e l’appoggio che ci riserva per la realizzazione di questo straordinario evento. Vi aspetto Domenica 07 Gennaio 2018 alle ore 17:00 presso l’area mercatale di Ostuni”.