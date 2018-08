D'altro canto - bipersonale di Giancarlo Nunziato e Tonino Zurlo

OSTUNI - Tonino Zurlo e Giancarlo Nunziato inaugurano la mostra "D'altro Canto". Le opere dell'artista salentino saranno esposte dal 23 al 30 agosto in via Bixio Continelli. Dopo il successo ottenuto dalle mostre di Claudio Montuori e Antonio Dattis, l'Ulivo che Canta si prepara ad ospitare Giancarlo Nunziato per una fascinosa mostra bipersonale insieme a Tonino Zurlo.



L'estroso ed originale artista leccese presenterà al pubblico le sue creazioni nella suggestiva location in via Bixio Continelli, nel cuore del centro storico di Ostuni.

Il connubio tra i colori delle “teste cotte” di Nunziato e le sculture in legno d'ulivo di Tonino Zurlo si propone di rivelare il rapporto viscerale che lega i due artisti alla terra e alla natura.

Due generazioni a confronto, con un modo diverso di approcciare all'arte a livello tecnico ma con personalità che si intrecciano alla perfezione nel significato e nella concezione empirica delle loro opere.



L'inaugurazione è prevista per la serata del 23 agosto e la visita sarà gratuitamente aperta al pubblico.