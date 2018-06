Port day: “Dai giovani e dal mare, una speranza per Brindisi”

BRINDISI - Lunedi 18 Giugno 2018, a partire dalle ore 16:00, si svolgerà la prima edizione del “Port Day” per il porto di Brindisi. L’iniziativa voluta dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale in collaborazione con le aziende del territorio Brindisino, aprirà il porto alla città. Il presidente Ugo Patroni Griffi sarà presente per inaugurare la manifestazione.

E’ stato messo in atto un programma per attrarre cittadini, turisti insieme a tutti coloro i quali hanno contatti con la realtà portuale. A tal proposito l’International Propeller Club Port of Brindisi con l’Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi e l’I.I.S.S. Nautico Carnaro, organizzeranno, a partire dalle 18:00 a Palazzo Guerrieri, un incontro “Dai giovani e dal mare, una speranza per Brindisi” che vedrà la partecipazione di professionisti i quali racconteranno la realtà portuale Brindisina, con approfondimenti sui giovani e sulle nuove professioni del mare che saranno in grado di incrementare lo sviluppo e la crescita del porto forti dell'importante esperienza di Alternanza Scuola Lavoro che si è appena conclusa e che ha coinvolto circa 400 studenti delle III-IV e V classi impegnati presso le varie realtà Pubbliche e Private del Cluster Marittimo portuale di Brindisi.

Interverranno: Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Donato Caiulo, Presidente The International Propeller Club Port of Brindisi, Salvatore Giuliano, Sottosegretario del MIUR, Salvatore Minervino, Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi, Clara Bianco, Dirigente Scolastico IISS Nautico “Carnaro” di Brindisi, Antonio Catanzaro, Amministratore Unico Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi, Roberta Caragnano, Avvocato e ricercatrice di diritto del lavoro, ATINER e International Black Sea University, Giuseppe Danese, Presidente del Distretto Nautico della Regione Puglia, Giovanni Cubeddu, Vice Presidente sviluppo Global Broadcasting Times, Beatrice Lucarella, Componente del gruppo tecnico turismo di Confindustria Puglia. L’incontro terminerà con una breve cerimonia di consegna delle targhe a cura dell’Alternanza Scuola-Lavoro 2018 (I.I.S.S. Nautico Carnaro e Avvisatore Marittimo), come ringraziamento del lavoro e della collaborazione offerta durante quest’anno, da parte di molte Autorità civili e Militari, Terminalisti, Agenzie Marittime e Servizi Portuali.