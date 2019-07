Antiche tradizioni: al via la decima edizione della festa del peperoncino

TORRE SANTA SUSANNA - Tutto pronto per la decima edizione della festa del peperoncino, il tradizionale appuntamento gastronomico che si terrà a Torre Santa Susanna il 2-3 agosto prossimi, sulla Provinciale per San Pancrazio (km 3).

Un viaggio alla scoperta dei piatti e dei prodotti tipici, preparati secondo le ricette che si tramandano ormai da generazioni. Come ogni anno, il momento-clou è la gara dei mangiatori di peperoncino.

A presentare il cartellone della “due giorni” di iniziative, a cui sono attese migliaia di persone, sono stati il sindaco Michele Saccomanno con il presidente dell’associazione “Festa del Peperoncino”, Vincenzo Diviggiano e l’esperta di enogastronomia Loredana Carbone.

“La nostra è una liturgia. Peperoncino piccante, vino e olio rappresentano il trinomio vincente della nostra terra e della nostra tavola. L’Amministrazione comunale di Torre è da sempre vicina all’associazione che promuove l’evento perché ha dimostrato di essere diventata matura nell’organizzare sul territorio iniziative di grande richiamo”, ha affermato il sindaco Saccomanno.

“Quella del peperoncino è una tradizione antica per la nostra comunità. Ovunque andiamo, ci conoscono per il piccante - ha aggiunto il presidente Diviggiano - In questi anni ne abbiamo fatta di strada. Alla decima edizione prenderanno parte anche l'attore Gianni Pellegrino e i gruppi Vega 80 e i White Queen”.