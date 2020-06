Degustazione al Wine Bar Barrique: protagonisti i vini di Tenute Lu Spada

L’azienda vitivinicola Tenute Lu Spada, in collaborazione con il Wine bar Barrique di Brindisi, organizza una serata di degustazione di cinque etichette della sua collezione. È una buona occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e per approfondire la conoscenza dei vini del territorio di Brindisi attraverso una degustazione guidata dal sommelier e Degustatore Ufficiale Ais Alessandro Valentini e l’abbinamento di piatti della tradizione.

L’appuntamento è per Mercoledì 24 Giugno sotto i portici di via Rubini a partire dalle ore 19:00. La prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati. Per info e prenotazioni telefonare al numero 340/8034639