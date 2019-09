“Frutta & bollicine”: degustazione di angurie e vini nell'enoteca Anelli

BRINDISI – “Frutta & bollicine” sabato prossimo (7 settembre), alle ore 20, presso l’Anelli Enoteca situata in via Filomeno Consiglio 6, dove si svolgerà una serata all’insegna della frutta di stagione, anguria in primis, e dei vini locali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dalla famiglia Anelli e dalla famiglie Pugliese, per raccontare e assaggiare i frutti tipici del territorio.

Con i rappresentanti delle due storiche aziende si parlerà infatti della storia della cultura del melone di Brindisi, che ci ha reso famosi in tutta Italia. Inoltre si degusteranno alcune varietà di angurie e di Incantalupi e frutta di stagione accompagnati dal vino bollicine scelto dai sommelier Chiara Anelli e Gianni Anelli. All'evento sarà presente Nonno Antonio Pugliese, la memoria storica dell'agricoltura di Brindisi, figura di riferimento dell’Azienda agricola Pugliese.