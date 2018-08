"Di fiori e di stelle" addobbi floreali e osservazioni stellari a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Il Nucleo di Francavilla Fontana di Fare Verde Puglia con la collaborazione di “Mimó” organizza nell'ambito della manifestazione Francavilla Estate 2018 una domenica tutta da vivere tra la magia dei Fiori e delle Stelle.



Per l'occasione il centro storico di Francavilla Fontana si vestirà di abiti nuovi e coloratissimi, con tantissimi fiori e piante ad addobbare le piazze e le vie. Grazie all'artista Mariangela Distante (Mad) ed a “La forza della vita", oggetti senza più nessuna funzione riprenderanno vita e diventeranno protagonisti di un nuovo modo di pensare al riciclo.



Inoltre, Piazza Giovanni XXIII si svestirà delle luci che la contraddistinguono e sarà la location per poter ammirare le meraviglie del cielo. Grazie ai telescopi di “SpaceLab Salento”, sarà possibile osservare i pianeti Marte, Giove e Saturno, nonché dare uno sguardo alla bellissima Luna.



La serata sarà accompagnata dagli ottimi vini Borrega e dall’aria festosa della nuova veste del centro storico. È previsto un ticket di partecipazione pari a 3 euro per l’osservazione astronomica ed uno pari a 2 euro per la degustazione dei vini.

L’evento è patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana.



L’occasione sarà perfetta per riconsiderare la visione che si ha del centro storico del paese e per darne la giusta connotazione nell'ambito della valorizzazione di tutti i quartieri di Francavilla Fontana.