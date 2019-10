Domenica tornano a San Vito le auto e le moto d'epoca

SAN VITO DEI NORMANNI – Tornano le auto e le moto d’epoca domenica 6 ottobre, per il 6° Raduno “Città di San Vito dei Normanni”, organizzato dal club “Antonio Manelli” con l’egida di Club Aci Storico e Club Astor. Appuntamento dalle 9 in piazza Leonardo Leo, area molto capiente per ospitare i partecipanti, per le iscrizioni e il ritiro dei gadget. Il programma prevede poi alle 11,30 la partenza per un giro turistico programmato dagli organizzatori, e una sosta presso “L’Oasi del Gusto” a Carovigno per l’aperitivo, mentre alle 13 ci sarà il pranzo conviviale presso un ristorante a San Michele Salentino. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di San Vito dei Normanni e di Carovigno. Per info: Giovanni 347 2233299, Michele 333. 7774680.