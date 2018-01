Le pietre raccontano: mostra di mosaici di Donatella Nicolardi

FRANCAVILLA FONTANA - Prosegue fino al 12 febbraio presso la Galleria Casaccia l’esposizione dei mosaici di Donatella Nicolardi. Storia e contemporaneità si fondono nella ricerca musiva del’artista, che riesce ad esprimere nella dimensione tridimensionale del mosaico l’elemento materico riferibile alla pittura. Tecnica e poesia.

«Questi “Emblema Verniculatum” probabilmente per l’andamento curvilineo delle piccolissime tessere di svariate e ricercate pietre e vetri colorati sono sapientemente composte ottenendo opere d’arte di compiuto senso estetico con alto valore filosofico-artistico, oltrepassando d’un sol balzo il limite imposto dall’Arte per divenire poesia». E.G. Solferino

Donatella Nicolardi vive e lavora a Lecce. Respira arte musiva fin dall’infanzia, la sua una famiglia di mosaicisti che per decenni ha impreziosito le ville e le chiese della città. Gli stessi che hanno realizzato lo Stemma della Lupa in Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Prima ha frequentato il laboratorio dei genitori e dei nonni, poi la formazione in Beni Culturali all'Università di Lecce, in seguito specializzazione in Metodologie Diagnostiche applicate ai Materiali Musivi presso il CNR-Istec di Faenza, soggiorni e studi a Ravenna e continua i suoi studi presso l’Università di Bari.

Organizza ed allestisce laboratori di mosaico presso importanti istituzioni e tiene lezioni per l’Accademia di Belle Arti di Lecce sul restauro della pietra e del mosaico. Al suo attivo vari progetti e realizzazioni di mosaici per l’arredo urbano, di cui un esempio il Sacro Cuore di Gesù collocato sul sagrato dell’omonima chiesa di Lecce ed esposizioni, tra cui nel 2016 Florence ©MUSIWA Contemporary Mosaic, Palazzo Mediceo. Sempre nel 2016 definisce e perfeziona un processo per la realizzazione di tessere musive che brevetta e deposita, nasce il progetto La Via Delle Tessere.

Attualmente continua la sua ricerca e sperimentazione nell’ambito musivo, organizza mostre e corsi per far conoscere la sua arte.

Donatella Nicolardi – Le pietre raccontano

Galleria Casaccia, Corso Garibaldi 54, Francavilla Fontana (Br)

27 gennaio – 12 febbraio 2018

Visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 20.30

